راشفورد ينضم إلى قائمة المطلوبين في برشلونة

ماركوس راشفورد

أفادت تقارير إسبانية أن رحلة برشلونة في البحث عن مهاجم يعوض لويس سواريز ما زالت مستمرة.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إلى أن النجم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد انضم إلى قائمة المطلوبين في كامب ناو.

وأضافت الصحيفة أن الدولي الإنجليزي الشاب أثار إعجاب مسؤولي البارسا لما يمتلكه من قدرات فنية عالية، إضافة إلى تمتعه بسرعة كبيرة وإجادته للعب على الطرفين.

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وينتهي عقد راشفورد مع الشياطين الحمر صيف عام 2020، كما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد، وهو ما يسهل من مهمة إدارة النادي الكتالوني، وفقاً للصحيفة الإسبانية.

وتحاول إدارة برشلونة التعاقد مع مهاجم مميز خلال موسم الانتقالات الصيفية من أجل تعويض سواريز وبناء جيل جديد.

وكانت تقارير قد أكدت في الأيام الماضية أن برشلونة أعد قائمة مبدئية من المهاجمين للتفاوض معها، يأتي على رأسها لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وأنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.