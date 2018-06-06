هيغواين: لا أفكر في الرحيل عن يوفنتوس

غونزالو هيغواين

أكد المهاجم غونزالو هيغواين أنه سعيد في صفوف يوفنتوس، وأنه لا يعلم شيئاً عن شائعات رحيله عن الفريق.

وتحدثت تقارير مؤخراً عن احتمالية رحيل الدولي الأرجنتيني عن تورينو وانتقاله إلى إنتر أو تشيلسي.

ورد هيغواين في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" على ما تم تناقله: "أرتبط بعقد مع يوفنتوس ولم يخبرني أي شخص بشيء مخالف.

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"أنا هادىء وروحي باقية في تورينو حالياً، يعجبني الدوري الإنجليزي بالطبع، فهو الأجمل في العالم وأحب أن ألعب به".

وانتقل هيغواين قبل موسمين إلى يوفي مقابل 94 مليون يورو دفعت لنابولي ليفوز بالثنائية في هذين الموسمين مع البيانكونيري.