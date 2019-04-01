مانشستر يونايتد يريد كروس وبايل مقابل بوغبا

بول بوغبا

أشارت صحيفة "غارديان" يوم الاثنين، إلى احتمالية حدوث صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، ينتقل بموجبها كل من توني كروس وغاريث بايل إلى النادي الإنجليزي، مقابل تعاقد الملكي مع بول بوغبا.

ونقلت الصحيفة من مصادر إسبانية تتوقع إتمام عملية الانتقال الصيف القادم، مع رغبة بوغبا الملحة في الرحيل من مانشستر والذهاب إلى مدريد، رافضاً جميع محاولات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

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وتفكر إدارة يونايتد جدياً في طلب كلٍ من كروس وبايل، ليدخل ثنائي ريال مدريد في صفقة انتقال الفرنسي إلى الفريق الإسباني نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن سعر بوغبا السوقي يصل إلى 125 مليون يورو، لكن فريقه الإنجليزي ليس في حاجة إلى سيولة مالية عاجلة، لذلك قد يصر على مبادلته بأكثر من نجم في صفوف ريال.