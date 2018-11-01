مبابي يقترب من الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية

كيليان مبابي

يقترب النجم كيليان مبابي من الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية في مسيرته الكروية.

يأتي هذا مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائز بجائزة العام الجاري من الجائزة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وسبق مبابي للتتويج بالجائزة عدد كبير من النجوم الذي أصبحوا من الأفضل في العالم وأبرزهم ليونيل ميسي.

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وينافس الدولي الفرنسي الشاب على الجائزة عدد كبير من النجوم حول العالم منهم أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بالإضافة لكل من فيل فودين وأليكساندر أرنولد وتوم دايفيز.

وفي حالة حصول مبابي على الجائزة كما هو متوقع سيصبح أول لاعب في العالم ينال لقب الأفضل تحت الـ 21 عاماً مرتين.

ومر مبابي بعام أكثر من رائع توج خلاله بجميع البطولات الممكنة رفقة باريس سان جيرمان عدا دوري أبطال أوروبا، كما كان واحداً من نجوم منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا والتي توج الديوك بلقبها.