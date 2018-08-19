مدرب كريستال بالاس يتوقع أن يكرر صلاح ما فعله الموسم الماضي

محمد صلاح

يرى روي هودجسون، المدير الفني لكريستال بالاس أن محمد صلاح نجم ليفربول سيكرر ما فعله الموسم الماضي مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي المصري 32 هدفاً خلال موسمه الأول مع ليفربول في 36 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي (2017-2018).

وفي تصريحات لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، قال هودجسون عن مدى صعوبة حفاظ صلاح على مستواه للموسم الثاني على التوالي: "حسناً، هذا ليس أمراً سهلاً.

"إنه لاعب قوي ولا يتم إيقافه بسهولة لأنه يتحرك في الملعب بأكمله ويعرف ما يفعله، وبالطبع لديه قدرة فنية جيدة للغاية، لذلك ليس هنالك شك في أنه سيكون جيداً هذا الموسم أيضاً بسبب الصفات التي يمتلكها".

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وتابع المدير الفني لكريستال بالاس: "أتوقع أن يقدم موسماً آخر جيداً جداً بسبب صفاته، ولأنه ليس من النوع الذي يستسلم بسهولة عندما لا تسير الأمور بشكل صحيح معه، إنه أحد هؤلاء اللاعبين المثابرين والعاملين بجد".

وعن إمكانية فوز ليفربول بلقب الدوري، قال هودجسون: "لدى ليفربول كل الفرص، لا أرغب في إجراء المقارنات فهذه ليست وظيفتي، وبصفة عامة بدا ليفربول جيداً خلال الموسمين الأخيرين على سبيل المثال، إنه يتحسن وكان الموسم الماضي موسماً رائعاً بالنسبة لهم بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن مباراة كريستال بالاس أمام ليفربول، قال هودجسون: "علينا أن نستعد للمباراة بشكل جيد، فخصمنا جيد جداً ومتماسك ولديه قدرات بدنية عالية.

"لديهم السرعة والقوة، وكل عام يمر يصبحون أكثر قوة، لا يمكنني إلا أن أقول أنهم جيدون بما يكفي للفوز بالدوري الإنجليزي".

ويلتقي ليفربول بكريستال بالاس غداً الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.