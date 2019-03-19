بوتشيتينو يرشح برشلونة للفوز بلقب دوري الأبطال

ماوريسيو بوتشيتينو

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام أمس الاثنين، بأن برشلونة هو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه سيحب خوض النهائي ضده.

وقال بوتشيتينو مبتسماً أثناء وجوده في برشلونة لتقديم بطولة كأس المتوسط العالمية في نسختها الـ 19: "لعب النهائي ضد البارسا؟ أين يمكنني التوقيع بموافقتي. أنا مفعم بالثقة".

وصرح المدرب: "يمتلك البارسا لاعبين كبار بجانب (ليونيل) ميسي، وهو في الأساس لاعب عبقري والأفضل في العالم. إيرنيستو فالفيردي (المدير الفني) يقوم بعمل رائع، لكن بعد ذلك هناك فرق مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس لها فرصها لأنها بُنيت من أجل الفوز بمثل هذه الألقاب".

راشفورد: أغويرو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي

تأجيل النظر في قضية نيمار وبرشلونة

سيميوني يكشف الفارق بين ميسي ورونالدو

مبابي مستاء من جماهير باريس سان جيرمان

برشلونة يخسر خدمات سواريز بداعي الإصابة

وأثنى المدرب الأرجنتيني على الأداء المذهل لمواطنه في مواجهة ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني: "ميسي عبقري ومختلف واستثنائي وفريد. يفعل أموراً ما من أحد يتوقعها، لكن المدهش هو استمراريته فيما يفعله في كل مباراة كل 3 أو 4 أيام في آخر 11 أو 12 عاماً".

وبخصوص مواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال، أعرب بوتشيتينو عن ثقته في أن فريقه سيكون "مفاجأة" البطولة.

وقال المدرب: "مان سيتي فريق ملزم بالفوز، لكن ليس فقط منذ قدوم بيب (غوارديولا)، بل هذا الأمر من حقبة روبرتو مانشيني ومانويل بيليغريني أيضاً".