مفاجأة بشأن إصابة ميسي

ليونيل ميسي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بإصابة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا الجمعة الماضي، والتي خسرها فريقه بنتيجة 1-3.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، كان ميسي يشعر بآلام في الحوض قبل الانضمام إلى منتخب الأرجنتين، بل أنه خاض مباراتي ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو، وسجل ثلاثية (هاتريك) مرتين في إشبيلية وريال بيتيس أثناء معاناته من نفس الإصابة.

وأشارت إلى أن ميسي سيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل أن يعود للمشاركة مع البارسا مرة أخرى، لأنه يريد أن يصل إلى المرحلة الحاسمة من الموسم بكامل لياقته البدنية والفنية.

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وكان ميسي شعر بتفاقم آلام الحوض خلال لقاء فنزويلا، ولذلك اتفق مع ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على غيابه عن مباراة الأرجنتين الودية أمام المغرب، بعد غد الثلاثاء.

ويستضيف البارسا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.