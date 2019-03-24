مانشستر يونايتد يزاحم المهتمين بالشاب هادسون أودوي

كالوم هادسون أودوي

أكد تقرير إعلامي بريطاني، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد اقتحم صراع التعاقد مع الشاب الصاعد كالوم هادسون أودوي.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن أولي غونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، يستهدف تقوية صفوف فريقه، من أجل العودة إلى المنافسة بقوة على الألقاب الموسم المقبل.

وأكدت أن النرويجي يريد ضم الشاب الإنجليزي الذي خاض مؤخرًا أول مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة أمام نظيره التشيكي، لحساب تصفيات يورو 2020، وانتهت بفوز الإنجليز بخماسية دون رد.

ولا يحظى هودسون أودوي بثقة ماوريتسيو ساري، المدير الفني للفريق اللندني، ولذلك لم يتم الدفع به أساسياً في أي مباراة بالبريميير ليغ هذا الموسم.

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وظهر النجم الشاب في مباريات قليلة خلال بطولتي الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما جعله يسعى للرحيل عن تشيلسي الموسم الحالي.

ويعد هودسون أودوي هدفاً رئيسياً لبايرن ميونيخ، الذي قدم عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، في يناير الماضي، ولكن تم رفضه من قبل البلوز.

وبالإضافة إلى الفريق البافاري، انضم مؤخراً بوروسيا دورتموند وليفربول، إلى سباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات هودسون أودوي.

وبسبب رحيل إيدين هازارد المحتمل إلى ريال مدريد، يتمسك تشيلسي لأقصى درجة باستمرار لاعبه الشاب داخل ملعب ستامفورد بريدج.