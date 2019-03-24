رونالد كومان يمتدح ميسي وبرشلونة

صورة أرشيفية لكومان بقميص برشلونة

مدح رونالد كومان مدرب منتخب هولندا كلاً من ليونيل ميسي وبرشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام ألمانيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وعند سؤاله حول من الأفضل من بين مواليد يوم 21 مارس: "لوثار ماتيوس، ورونالدينيو، وكومان، وأنتوان غريزمان، وجوردي آلبا"، أجاب مدرب المنتخب الهولندي سريعاً ودون تفكير، الأفضل هو ميسي دون منافس.

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قبل أن يكرر الصحفي السؤال وينتظر إجابته حول هذه الأسماء المحددة، ليجاوب كومان قائلاً: "رونالدينيو، لأنه يلعب في برشلونة".

يذكر أن كومان ينتهز كل مناسبة للحديث بقدر كبير من التقدير تجاه ناديه السابق برشلونة، ويعرف المقربون منه رغبته المستمرة في تولي تدريب النادي الكتالوني في يوم ما ليحقق أمنيته التي صار مدرباً من أجلها وفق تعبيره من قبل.