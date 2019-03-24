كين: أريد صناعة التاريخ مع إيطاليا

مويس كين

بات مويس كين المهاجم الواعد في صفوف يوفنتوس حديث الساعة في إيطاليا بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على فنلندا 2-0 في مستهل مشوار الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

لكن روبرتو مانشيني المدير الفني للآتزوري لديه الكثير من العمل لإنجازه قبل المواجهة أمام ليشتنشتاين بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات.

وسجل مويس (19 عاماً) الهدف الثاني لإيطاليا في شباك فنلندا، ليصبح ثاني أصغر لاعب ينجح في التسجيل في تاريخ المنتخب الإيطالي، بعد برونو نيكول لاعب يوفنتوس أيضاً، والذي سجل هدفاً خلال تعادل إيطاليا مع مضيفتها فرنسا 2-2 في مباراة ودية جمعت بينهما في عام 1958، خلال الظهور الأول له.

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وقال كين المولود في إيطاليا لأبوين من كوت ديفوار: صناعة التاريخ مع الآتزوري يعد أكثر من مجرد سبب لمواصلة العمل، هناك الكثير من الأهداف تنتظرني وأود تحقيقها، أريد أن أظهر أحقيتي في الفرصة التي منحها لي المدرب مانشيني.

واستدعى مانشيني العديد من اللاعبين صغار السن لقائمة منتخب إيطاليا خلال ولايته التي بدأت قبل نحو عشرة أشهر.