أدريان رابيو

اتهمت والدة ووكيلة أعمال لاعب الوسط أدريان رابيو نادي باريس سان جيرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي، بأنه يحتجز نجلها "رهينة" لديه بعد إبعاده عن الفريق منذ ديسمبر ثم إيقافه في 14 مارس الحالي.

وأفادت فيرونيك رابيو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: «أدريان سجين، هو حتى رهينة لدى سان جيرمان».

واستبعد رابيو عن تشكيلة الباريسي منذ فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده، مما دفعه إلى الاحتكام للجنة الشؤون القانونية في رابطة الدوري الفرنسي لأن سان جيرمان لم يحترم «ميثاق كرة القدم المحترفة"، وهو الاتفاق الجماعي الوطني الذي يحكم مهن كرة القدم.

ثم تفاقمت الأزمة بين الطرفين حين قرر سان جيرمان إيقاف اللاعب من 14 مارس حتى 27 منه على خلفية السهر في ملهى ليلي مباشرة بعد خروج بطل فرنسا من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد 1 - 3 في السادس من الشهر الحالي، ولإبداء إعجابه على وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمدافع يونايتد السابق باتريس إيفرا يحتفل بخسارة النادي الباريسي.

ماركا تستعرض أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات

فان دايك يدعم صلاح بعد صيامه عن التهديف

فيديو: هدف على طريقة ميسي في أولمبياد أبو ظبي

بورتو يجدد رسمياً عقد كاسياس

كلوب ينصح صلاح بتقليد ماني

وانتقدت فيرونيك رابيو ما وصفته بـ "التناقض" في موقف النادي الباريسي، موضحة: «نلومه على السهر بينما لا نريده أن يلعب... لا يمكن حبسه».

وكشفت أن نجلها «يعاني بسبب كل ما يحدث» وأنه ليس بإمكانه أن يجمد حياته «بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. من الضروري أن يعتني بنفسه، أن يعيش!... أدريان لم يلعب منذ ديسمبر (كانون الأول) وربما حتى يونيو (حزيران). في مهنة احترافية، فهذه الأشهر الستة تعتبر فترة طويلة جداً! لقد أخذ كرهينة لأنه لا يريد الرضوخ، هو يحترم العقد. أدريان لا يطلب سوى هذا الأمر. احترام عقده».

ولم يتوقف رابيو عن التمارين رغم إيقافه من سان جيرمان، لكن في منشآت لا تخص الأخير رفضت الوالدة الإفصاح عن مكانها.

ونظراً لانتهاء عقد اللاعب في يونيو المقبل، وجد سان جيرمان نفسه أمام خيار من اثنين: بيعه في فترة الانتقالات الشتوية التي مضت لقاء بدل مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم من دون أي مقابل.

وكان برشلونة قد أكد آواخر العام أنه على تواصل مع اللاعب بهدف ضمه إلى صفوفه.