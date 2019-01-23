ساري: قدوم هيغواين بات وشيكاً

غونزالو هيغواين

تحدث ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي عن سوق الانتقالات الحالي وعما سيجريه الفريق خلاله من تعاقدات.

وظهر المدير الفني الإيطالي أمام وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البلوز وضيفه توتنهام في إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وخلال المؤتمر، أكد ساري أن التعاقد مع المهاجم غونزالو هيغواين بات وشيكاً، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

كما أشار إلى رحيل ألفارو موراتا على الأغلب صوب أتلتيكو مدريد.

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وتطرق ساري للحديث عن مواجهة توتنهام مؤكداً أهمية تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي كأس كاراباو حتى ينافس البلوز على لقبه الأول هذا الموسم.

وتعرض ساري لحملة انتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة بسبب نتائج تشيلسي السلبية والتصريحات التي أدلى بها والتي تضمنت إهانات ضمنية للاعبيه.

يذكر أن تشيلسي خسر مواجهة الذهاب أمام توتنهام 0-1.