ملخص مباراة بيرتون آلبيون ومانشستر سيتي 0-1 كأس الرابطة الإنجليزية

أغويرو يؤكد تأهل سيتي

أكد مانشستر سيتي تأهله لنهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على مستضيفه بيرتون آلبيون بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب بيريلي ضمن نصف النهائي.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح سيتي أيضاً بنتيجة 9-0 ليتأهل بمجموع المواجهتين 10-0.

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جاء هدف لقاء العودة الوحيد عن طريق سيرخيو أغويرو في الدقيقة 26.

وسيلاقي مانشستر سيتي في النهائي الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين تشيلسي وتوتنهام.