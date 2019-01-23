ملخص مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ 2-0 كأس فرنسا

كافاني (يمين) يقود الباريسي للفوز

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 من كأس فرنسا بعد فوزه على ضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين في اللقاء الذي شهده ملعب بارك دو برانس.

تقدم صاحب الضيافة مبكراً عن طريق إيدينسون كافاني في الدقيقة الرابعة.

وشهدت الدقيقة 62 إصابة قوية لنيمار مهاجم الباريسي في قدمه المصابة، تعرض لها إثر اصطدامه بأحد لاعبي ستراسبورغ.

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وكان البرازيلي قد أجرى عملية جراحية في مارس الماضي بعدما تعرض لكسر في الكاحل.

وفي الدقيقة 80، أنهى آنخيل دي ماريا اللقاء، بتسجيل هدفٍ ثانٍ، أراح به أعصاب مدربه توماس توخيل.