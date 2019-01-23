رسمياً: هيغواين إلى تشيلسي على سبيل الإعارة

هيغواين إلى تشيلسي

أعلن تشيلسي عن نجاحه في الحصول على خدمات المهاجم غونزالو هيغواين القادم من يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويمتلك النادي اللندني أحقية تمديد الإعارة لموسم آحر 2019-2020 مقابل 18 مليون يورو، وإذا ما أراد إبقاءه لموسم جديد، سيتحتم عليه دفع 36 مليون يورو.

وعلق الدولي الأرجنتيني على انضمامه للبلوز قائلاً عبر موقع النادي الرسمي: "عندما سنحت لي الفرصة للانضمام لتشيلسي، وافقت عليها، أنه فريق لطالما أحببته بسبب التاريخ والملعب الرائع ولمشاركته في الدوري الإنجليزي الذي رغبت بتجربته.

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"يحذوني الأمل في الرد على ثقة تشيلسي بأدائي على أرض الملعب، لا أطيق الانتظار من أجل المشاركة والتأقلم في أقرب فرصة ممكنة".

وسيرتدي الأرجنتيني القميص رقم 9 مع البلوز، فيما سيرحل ألفارو موراتا صوب أتلتيكو مدريد.

وأنهى هيغواين فترته مع ميلان بعدما سجل 8 أهداف فقط خلال منتصف الموسم الأول، حيث انضم للروسونيري الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

وكان المدير الفني ماوريتسيو ساري، قد أكد استحالة مشاركة صاحب الـ 31 عاماً أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ليلة الخميس.