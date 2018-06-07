ملخص مباراة إنجلترا وكوستاريكا 2-0 الودية

فوز معنوي مهم لإنجلترا قبل انطلاق كأس العالم

أنهى المنتخب الإنجليزي استعدادته لكأس العالم 2018، بفوز سهل على نظيره الكوستاريكي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب آيلاند رود.

ويشارك المنتخب الإنجليزي في المونديال ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات تونس وبلجيكا وباناما، في حين يلعب منتخب كوستاريكا رفقة منتخبات سويسرا والبرازيل وصربيا.

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وجاء الهدف الأول في المباراة بعد 13 دقيقة فقط عبر ماركوس راشفورد وبتسديدة صاروخية من على بعد 30 ياردة لم يحرك لها كايلور نافاس ساكناً.

وأجرى المدير الفني الإنجليزي غاريث ساوثغيت العديد من التغييرات، لتجديد الدماء، فنجح البديل داني ويلبيك في تسجيل الهدف الثاني برأسية في المرمى الخالي من عرضية ديلي آلي (76).