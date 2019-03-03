ملخص مباراة إيفرتون وليفربول 0-0 الدوري الإنجليزي

تجمد رصيد صلاح التهديفي عند 17 هدفاً في المركز الثاني وبفارق هدفٍ واحد عن سيرجيو أغويرو المتصدر

سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه إيفرتون في لقاء ديربي الميرسيسايد الذي جرى على ملعب غوديسون بارك ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ترتق المواجهة للتطلعات وسط فشل مهاجمي الطرفين في التسجيل، إذ لم ينجح محمد صلاح أو زميلاه ساديو مانيه والبديل روبرتو فيرمينو في زيارة شباك الحارس جوردان بيكفورد، فيما فشل في الجهة المقابلة ريتشارليسون وغيلفي سيغوردسون في دك مرمى الحارس آليسون.

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بهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني ليسلم الصدارة لغريمه مانشستر سيتي (71 نقطة).

أما إيفرتون، فرفع رصيده بدوره إلى 37 نقطة في المركز العاشر.