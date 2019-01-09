أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرتون آلبيون 9-0 كأس الرابطة الإنجليزية
سيتي يكتسح بيرتون
سحق مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة الإنجليزية ضيفه بيرتون آلبيون القادم من الدرجة الثانية بنتيجة 9-0 على ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي البطولة.
جاءت الأهداف عن طريق كيفين دي بروينه (5)، وغابرييل جيزوس (سوبر هاتريك في الدقائق 30 و 34 و 57 و 65)، وأوليكساندر زينشينكو (37)، وفيل فودين (62)، وكايل ووكر (70)، ورياض محرز (83).
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