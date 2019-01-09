أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس 3-0 كأس ملك إسبانيا

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف راموس

اكتسح ريال مدريد ضيفه ليغانيس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

جاءت الأهداف عن طريق سيرخيو (43 من ركلة جزاء)، ولوكاس فاسكيز (69)، وفينيسيوس جونيور (77).

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ويلتقي الفريقان إياباً في السادس عشر من الشهر الجاري.