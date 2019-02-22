قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي: إنتر يصطدم بفرانكفورت وآرسنال يواجه رين
الفرق التي تأهلت لدور الـ 16
أقيمت الجمعة قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي ضمت عدداً كبيراً من كبار القارة مثل تشيلسي وإنتر وآرسنال ونابولي وفياريال وفالنسيا وإشبيلية وبنفيكا.
وخضعت القرعة لقانون وحيد، يتمثل في عدم ملاقاة أي فريق من روسيا بآخر من أوكرانيا بسبب التوتر السياسي بين الدولتين.
فيما يلي نتائج القرعة:
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أهداف مباراة تشيلسي ومالمو 3-0 الدوري الأوروبي
تشيلسي x دينامو كييف
آينتراخت فرانكفورت x إنتر
دينامو زغرب x بنفيكا
نابولي x سالزبورغ
فالنسيا x كراسنودار
إشبيلية x سلافيا براغ
آرسنال x رين
زينيت x فياريال
وسيخوض الفريق الذي تم سحبه أولاً في القرعة المباراة الأولى على ملعبه، على أن تقام مواجهة العودة على ملعب الفريق الثاني.
وتقام مباريات دور الـ 16 في يومي 7 و 14 من مارس المقبل على موعدين في السادسة و55 دقيقة، والتاسعة بتوقيت وسط أوروبا.
يذكر أن نهائي البطولة سيقام في الـ 29 من مايو المقبل في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.
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