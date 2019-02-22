فالفيردي: إشبيلية مرعب على ملعبه

إيرنيستو فالفيردي

أكد المدير الفني لبرشلونة، إيرنيستو فالفيردي أنه يفكر فقط في مباراة فريقه القادمة ضمن الدوري الإسباني أمام إشبيلية والمقرر إقامتها السبت المقبل، ولا يفكر في مباراتي الكلاسيكو اللتين سيخوضهما توالياً أمام ريال مدريد نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

وقال فالفيردي: "لدينا العديد من المباريات كمثال، مباراة 6-1 إحداها، لكن هناك المباراة التي لعبناها هناك وخسرناها، نعرف أن إشبيلية على ملعبه فريق مرعب، إنه يحقق نتائج كبيرة على ملعبه".

ووصف المدير الفني إشبيلية بالفريق "الصعب" الذي يحقق نتائج جيدة على ملعبه أمام الفرق الكبرى، وأضاف: "خسرنا المباراة الأخيرة هناك، ندرك أهمية هذه المواجهة، إنها إحدى المباريات الأكثر صعوبة التي سنخوضها في الدور الثاني.

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"سنخوض ثلاث مباريات صعبة للغاية في غضون سبعة أيام"، في إشارة إلى لقاء إشبيلية ثم مواجهتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني على الترتيب.

واختتم قائلاً: "قبل أسبوع كان الفارق ست نقاط بيننا وبين ريال مدريد، الآن أصبح تسع نقاط، نحافظ على الفارق بيننا وبين أتلتيكو مدريد، نتطلع إلى الاستمرار في تحقيق الفوز والحفاظ على الفارق، رغم اقتراب الكلاسيكو، نصب تركيزنا على المباراة القادمة".