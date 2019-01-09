كريستيانو رونالدو

لم يستبعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، إمكانية عودته لفريقه السابق سبورتينغ لشبونة، وذلك بعد تحقيق الأهداف التي خطط لها في تورينو وفقاً لشبكة "فوكس سبورتس".

وقد يعود الهداف البرتغالي للفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية، والذي يتوقع أن يعتزل في صفوفه بصفة نهائية إن تم الأمر مستقبلاً.

وأكدت الشبكة أن رونالدو سعيد حالياً رفقة يوفنتوس، مشيرةً إلى أنه يسعى إلى تحقيق الأهداف التي رسمها بعد التحاقه بفريق السيدة العجوز.

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وسأل أحد الصحفيين "صاروخ ماديرا" بشأن إمكانية عودته إلى لشبونة، فأجاب متسائلاً: "هل سأعود إلى سبورتينغ مثلما فعل ناني؟ في كرة القدم، لا يمكنك أن تتنبأ بمستقبلك، أموري جيدة حالياً في تورينو والجميع يرحب بي بطريقة رائعة.

"لا أعرف أين ومتى ستنتهي مسيرتي، لكني بخير وأرغب في مواصلة مشواري بضعة سنوات أخرى".

يشار إلى أن رونالدو دخل عالم كرة القدم من بوابة سبورتينغ لشبونة، قبل أن يغادر صوب مانشستر يونايتد عام 2003، حيث بدأت نجوميته الحقيقية لينتقل لاحقاً إلى ريال مدريد عام 2009.