ملخص مباراة تشيلسي وويست هام 2-0 الدوري الإنجليزي

تشيلسي يقفز إلى المركز الثالث مؤقتاً

لعب إيدين هازارد واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم ليمنح تشيلسي انتصارًا مستحقًا على ويست هام في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، وقد أحرز الدولي البلجيكي هدفي الفوز ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 17 هدفًا.



ولعب تشيلسي شوطًا أول هو ربما الأجمل له هذا العام في الدوري الإنجليزي، إذ استحوذ على الكرة وبادر بالهجوم طوال الوقت وصنع عددًا من المحاولات الهجومية الجيدة جدًا، لكنه اكتفى بهدف واحد أحرزه إيدين هازارد بطريقة رائعة عند الدقيقة الـ24.



إذ استلم المهاجم المرجح انتقاله لريال مدريد الموسم القادم الكرة في وسط الملعب وانطلق بها مراوغًا 4 لاعبين بجهد فردي مذهل قبل أن يُسدد بإتقان نحو المرمى ليُهدي فريقه هدف التقدم الأول.



وكاد كالوم هودسون أودوي وجونزالو هيجوايين أن يُضيفا هدفين آخرين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن فابيانيسكي حارس مرمى ويست هام تصدى لمحاولة الأول فيما تكفل المدافع بالبوينا في إنقاذ مرماه من تسديدة الأرجنتيني من بُعد عدة أمتار.

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اختلف شكل المباراة في الشوط الثاني، إذ انتقل الاستحواذ لصالح أصحاب الملعب بحثًا عن هدف التعادل، فيما فضل البلوز العودة لنصف ملعبهم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وقد سنحت للفريقين عدة فرص جيدة للغاية لكن الرعونة والتسرع بجانب تألق المدافعين وحارسي المرمى وقفوا حائلًا أمام اهتزاز الشباك.



كل تلك المقاومة الدفاعية هزمها المتألق هازارد بتسديدة ممتازة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 89 ليُحرز بهدف هدف تشيلسي الثاني والذي حسم اللقاء تمامًا.



الفوز ارتقى بتشيلسي إلى المركز الثالث برصيد 66 نقطة لكن بمباراة إضافية عن منافسيه الثلاثة على مقاعد الأبطال "مانشستر يونايتد وتوتنهام وآرسنال"، فيما تجمد رصيد المطارق عند النقطة الـ42 في المركز الـ11.