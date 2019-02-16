ملخص مباراة رايو فايكانو وأتلتيكو مدريد 0-1 الدوري الإسباني

غريزمان يتألق

حقق أتلتيكو مدريد لتحقيق فوز مثير على مستضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

جاء الهدف عن طريق أنتوان غريزمان في الدقيقة 74 إثر تسديدة ارتطمت بمدافع فايكانو قبل أن تسكن الشباك.

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ورفع النجم الفرنسي رصيده التهديفي في البطولة إلى 130 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي لأتلتيكو متخطياً فيرناندو توريس صاحب الـ 129 هدفاً.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 47 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتاً، بانتظار نتيجة مباراة ريال مدريد الثالث برصيد 45 نقطة مع جيرونا الأحد.