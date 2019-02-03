ملخص مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 0-1 الدوري الإنجليزي

راشفورد يحتفل بهدفه

تغلب مانشستر يونايتد على مستضيفه ليستر سيتي بهدفٍ دون رد على ملعب كينغ باور 8 لتستمر نتائج الفريق المميزة تحت إشراف مدربه أولي غونار سولشاير، وذلك لحساب المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة.

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بهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.