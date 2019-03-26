ملخص مباراة نيجيريا ومصر 1-0 الودية

من مباراة المنتخبين

تلقى المنتخب المصري الهزيمة الأولى له في عهد المدرب خافيير أغيري، أمام نظيره النيجيري بهدف وحيد، في اللقاء الودي الذي أقيم في العاصمة النيجيرية أبوجا.

بدأ اللقاء بهدف مبكر لأصحاب الأرض عن طريق بول أونواتشو، الذي استغل خطأ دفاعي من أحمد فتوح، وسدد بطريقة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد مرور 7 ثواني على صافرة البداية.

وكاد النيجيريون أن يضيفوا ثاني الأهداف في الدقيقة 31 بعد خطأ المدافع محمود علاء، لتصل الكرة إلى أليكس آيوبي، الذي سددها قوية، لكن محمود جنش؛ حارس مرمى مصر، أمسك بالكرة بثبات.

وسيطر الفراعنة على مجريات الشوط، لكن دون خطورة واضحة، فيما اعتمد النسور على التكتل الدفاعي.

ماركا: هازارد في وضعية مثالية للانضمام إلى ريال مدريد

بريكسيت يهدد مكانة الدوري الإنجليزي

راشفورد ينضم إلى قائمة المطلوبين في برشلونة

يوفنتوس يصدر بياناً حول إصابة رونالدو

روماريو يحسم أمر المقارنة بين ميسي ورونالدو

ومع بداية الشوط الثاني، تعرض محمود علاء للإصابة في كرة هوائية، أدت إلى نزف الدماء من عينه، ليخرج وينزل أحمد أيمن منصور بدلاً منه.

وأتيحت فرصة حقيقية لإدراك التعادل لمصر في الدقيقة 80 بعد انفراد أحمد حسن "كوكا" بحارس المرمى، لكن الدفاع النيجيري تدخل وأبعد الكرة قبل تسديدها.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً هجومياً مكثفاً من الفراعنة عن طريق كوكا ومحمود حسن "تريزيغيه"، إلا أن الدفاع النيجيري وحارسه تعاملا معها بنجاح، ليخسر المنتخب المصري بنتيجة 0-1 في ظل غياب نجمه محمد صلاح.