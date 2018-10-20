ملخص مباراة هادرسفيلد وليفربول 0-1 الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يعود للتألق

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول إلى الفوز على مستضيفه هادرسفيلد تاون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف صلاح في الدقيقة 24 ونال الدولي المصري جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

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بهذا الانتصارن رفع ليفربول رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة مع مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد هادرسفيلد تاون عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.