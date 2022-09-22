موعد مباراة كرواتيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم منتخب كرواتيا نظيره منتخب الدنمارك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على ملعب ستاديون بولود، حيث يسعى المنتخب الكرواتي لرفع رصيد نقاطه لخطف المركز الأول في المجموعة من المنتخب الدنماركي الذي يتصدر برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية هو اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث يستضيف المنتخب الكرواتي نظيره منتخب الدنمارك على ملعب ستاديون بولود الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ولن تكون مباريات دوري الأمم الأوروبية مذاعة عربيًا على أي قناة، ولكن تم تحديد القنوات التي ستذيع المباريات ومن أبرزها تطبيق UEFA TV وقنوات أخرى مثل Sky sport.

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