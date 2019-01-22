موقف رابيو في باريس سان جيرمان يزداد تعقيداً

أدريان رابيو

اتجه أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، والذي استبعد عن تشكيلة الفريق منذ أن فشلت المفاوضات في تمديد عقده، إلى لجنة الشؤون القانونية في رابطة الدوري الفرنسي.

ويعتبر رابيو الذي تدرب الجمعة الماضي مع الفريق الرديف، (بقرار من النادي وفقاً لما قال مدربه توماس توخيل)، أن النادي الباريسي لا يحترم "ميثاق كرة القدم المحترفة".

وتسمح المادة 507 من الميثاق بإدراج لاعب محترف للتمرّن مع الفريق الرديف بدلاً من حضوره تدريبات الفريق الأول، حيث يذكر الميثاق: "يجب القيام بذلك مؤقتاً لأسباب رياضية تتعلق بإدارة اللاعبين، ويجب ألا تتم إطالة المدة في أي حال من الأحوال، لأن أي خطوة تقضي بإبعاد اللاعب عن الفريق الأول تخالف روح النص وعقد عمل لاعب كرة القدم المحترف".

وأشارت تقارير ألمانية قبل أقل من أسبوعين، إلى أن بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد هذا الشهر مع رابيو الرافض تماماً لفكرة تجديد عقده مع باريس، وذلك بالإضافة إلى النادي الكتالوني برشلونة والذي يسعي اللاعب للانضمام لصفوفه.

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ولا يزال توخيل مدرب الفريق يرغب في إشراك رابيو في مباريات الفريق الأول رغم تجميده.

وكان مجلس إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي قرر تجميد الدولي الفرنسي وعدم السماح له بالاشتراك في مباريات الفريق الأول، بعدما رفض تجديد عقده مفضلاً الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن توخيل طالب الخليفي بالسماح له بإشراك رابيو بداية من السنة الجديدة حتى نهاية الموسم للاعتماد عليه في المباريات.

وينتظر توخيل قرار الخليفي حول مصير رابيو وإشراكه في المباريات.

يذكر أن باريس سان جيرمان سعى للتعاقد مع بديل رابيو مقابل 30 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه قلق من العقوبة الخاصة بعدم الالتزام بشروط اللعب المالي النظيف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).