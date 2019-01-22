ميسي أفضل بديل في تاريخ الدوري الإسباني

ليونيل ميسي

لا يمكن أن يرتاح مدربو الأندية المنافسة عند رؤية النجم ليونيل ميسي جالساً على مقاعد البدلاء في أي مباراة مهما كان حجمها، فبمجرد نزوله في أي وقت من اللقاء يقلب الطاولة لمصلحة النادي الكتالوني ويُفرح الجماهير.

وجلس ميسي بديلاً أمام ليغانيس، وهي المرة الثالثة التي لا يدخل فيها أساسياً هذا الموسم، ليشارك في الدقيقة 64 ونجح "البرغوث" في هز الشباك وتحديداً في الوقت البدل عن ضائع، ليُعزز صدارته للهدافين في البطولة.

وأمسى ميسي أفضل لاعب بديل في الدوري الإسباني بسبب تسجيله الهدف رقم 22 في منافسات الدوري الإسباني من أصل 401 هدف عندما يدخل بديلاً في المباراة، ليتفوق على صاحب الرقم القياسي السابق والتر باندياني.

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وجلس ميسي احتياطياً هذا الموسم أمام كل من توتنهام وأتلتيك بلباو، وانتهت المباراتان بالتعادل لكن هذه المرة كان الأرجنتيني موفقاً وانتهى اللقاء بفوز النادي الكتالوني بهدف نظيف وصنع الهدف المثير للجدل للويس سواريز الليلة الماضية.

وشهدت لقطة نزول ميسي الملعب أمس حدثاً نادراً حيث وجه الجمهور في ملعب كامب ناو صيحات استهجان، لكن لم يكن السبب نزول الهداف التاريخي بل قرار المدرب إيرنيستو فالفيردي بإخراج المهاجم الصاعد آلينيا الذي كان يقدم مباراة رائعة.