ملخص مباراة قطر والعراق 1-0 كأس آسيا 2019
لاعبو قطر يحتفلون بالهدف
نجح منتخب قطر في الفوز على نظيره العراقي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب آل نهيان في أبو ظبي ضمن دور الـ 16 من كأس آسيا.
أحزر هدف المباراة الوحيد اللاعب بسام هشام الراوي في الدقيقة 62 من ركلة حرة.
وحاول أسود الرافدين تعويض النتيجة فيما تبقى من المباراة، إلا أن دفاع العنابي كان بالمرصاد.
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بهذه النتيجة تحطمت آمال بطل نسخة 2007 بالاستمرار في البطولة، فيما حجز منتخب قطر مقعده في ربع النهائي.
ومن المقرر أن يقابل منتخب قطر نظيره الكوري الجنوبي في الدور القادم يوم الجمعة الخامس والعشرين من يناير الجاري على ملعب مدينة زايد الرياضية.
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