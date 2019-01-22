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بيراميدز يضم السوري عمر خربين

بيراميدز يضم السوري عمر خربين
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نشر 22 كانون الثاني/يناير 2019 - 18:29 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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خربين بقميص بيراميدز
خربين بقميص بيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، ضم السوري عمر خربين إلى صفوف الفريق الأول.

وأعلن آل الشيخ التعاقد مع الدولي السوري قادماً من الهلال السعودي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

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وذكر المسؤول السعودي عبر صفحته، قبيل الإعلان عن إتمام صفقة خربين: “سنعلن عن صفقة جديدة من صفقات بيراميدز خلال دقائق (صفقة خربين) وخلال 48 ساعة صفقة أخرى".

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