إشبيلية يلاقي برشلونة في كأس إسبانيا

فريق إشبيلية

يتطلع إشبيلية الوصيف إلى وضع حد لسيطرة برشلونة على لقب مسابقة كأس إسبانيا عندما يستضيفه الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي.

وتوج برشلونة باللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة بينها مرتان على حساب الفريق الأندلسي عامي 2016 (2-0 بعد التمديد) و2018 (5-0)، علماً بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 30 لقباً في 41 مباراة نهائية.

ويمني إشبيلية النفس بتكرار إنجازه عام 2010 عندما أطاح بالفريق الكتالوني من الدور ثمن النهائي بالفوز عليه 1-2 في كامب ناو ذهاباً وخسارته 1-0 في الأندلس إياباً في طريقه إلى لقبه الخامس الأخير.

والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم، الأولى في كأس السوبر في مدينة طنجة المغربية، والثانية في برشلونة في 20 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني وفاز الفريق الكتالوني 1-2 و2-4.

تأتي مواجهة الأربعاء في وقت صعب بالنسبة للفريق الأندلسي حيث سيدخلها بعد 3 هزائم متتالية بينها خسارتان في الدوري أمام أتلتيك بلباو وريال مدريد تراجع على أثرهما من المركز الثاني إلى الرابع (الخسارة الثالثة كانت على أرضه أمام أتلتيك بلباو في إياب ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما كان فاز 1-3 ذهاباً في بلباو).

في المقابل، يبلي البارسا البلاء الحسن في الدوري بسبعة انتصارات متتالية أبقته بعيدا بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد.

ويأمل إشبيلية في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح يخوله خوض مباراة الإياب في 30 يناير الحالي بارتياح، كما يتطلع الفريق الأندلسي لفك عقدته على أرضه أمام برشلونة حيث لم يفز عليه منذ الثالث من أكتوبر 2015 (1-2 في الدوري) حيث خسر بعدها 4 مرات وتعادل مرة واحدة.

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وقدم إشبيلية مباراة جيدة أمام ريال مدريد السبت رغم خسارته بهدفين نظيفين جاءا في الدقائق الـ12 الأخيرة.

ولن تكون مهمة إشبيلية سهلة أمام برشلونة وتحديداً نجمه ليونيل ميسي الذي تعتبر شباك الفريق الأندلسي مفضلة لديه حيث هزها 25 مرة (16 في كامب ناو و9 في رامون سانشيز بيزخوان).

وفرض ميسي نفسه نجماً في المباراة الأخيرة لفريقه الأحد، وأنقذه من فخ ليغانيس (3-1).

وكاد مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي يدفع ثمن قراره إبقاء ميسي على دكة البدلاء لأن ليغانيس كان في طريقه لاقتناص نقطة ثمينة بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثاني، لكنه قرر الدفع بالأرجنتيني في الدقيقة 63، ونجح في قيادته إلى فوزه السابع على التوالي والرابع عشر هذا الموسم بمساهمته في الهدف الثاني الذي سجله لويس سواريز، وتسجيله الهدف الثالث رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين و401 في البطولة.

وعلق فالفيردي على قراره إراحة ميسي ترقباً لمواجهة إشبيلية: “هناك الكثير من المباريات. نتحدث مع اللاعبين لمعرفة متى يكون من الجيد بالنسبة لهم أن يحظوا بالراحة”.

وسيخوض الفريق الكتالوني المباراة بصفوف مكتملة باستثناء نجمه عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة في المباراة ضد ليغانيس والتي افتتح خلالها التسجيل لفريقه.

بدوره، يخوض ريال مدريد اختباراً سهلاً نسبياً عندما يستضيف جيرونا الخميس على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويملك النادي الملكي فرصة ذهبية لمواصلة مشواره في المسابقة التي توج بلقبها 19 مرة آخرها عام 2014.

وسيسعى ريال لتكرار ما فعله في ثمن النهائي عندما حسم بطاقته ذهاباً بفوزه الكبير على ضيفه ليغانيس 0-3 قبل أن يخسر إياباً 1-0 خارج قواعده.

ويفتتح ذهاب ربع النهائي بلقاء خيتافي الوصيف عامي 2007 و2008 مع فالنسيا المتوج باللقب 7 مرات آخرها عام 2008 عندما تغلب على خيتافي بالذات 1-3.

ويلعب الخميس أيضاً إسبانيول، البطل 4 مرات آخرها عام 2006، مع ريال بيتيس البطل مرتين عامي 1977 و2005.