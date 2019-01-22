هازارد محتار ما بين الانتقال لريال مدريد أو البقاء في تشيلسي

إيدين هازارد

تحدث إيدين هازارد نجم تشيلسي مجدداً عن رغبته بالانتقال لريال مدريد، رافضاً ربط مصيره بمستقبل المدرب زين الدين زيدان.

وعبر الدولي البلجيكي عن رغبته بالانتقال للفريق الإسباني مراراً، وتحدثت وسائل الإعلام في إسبانيا وإنجلترا عن ضغطه على إدارة البلوز للسماح له بإتمام هذه الخطوة الصيف القادم، خاصة أن عقده ينتهي صيف عام 2020.

واستبعد هازارد خلال حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن يتبع مثله الأعلى زيدان إلى أي فريق يدربه، إذ قال رداً على سؤال حول رغبته بالانتقال لريال مدريد حتى بعد رحيل زيدان: "لم لا؟ لم يتحدث زيدان معي أبداً، وإن تولى مثلاً تدريب مانشستر يونايتد غداً فلن أتبعه إلى هناك.

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"ريال مدريد دون زيدان مختلف، لكنه يبقى ريال مدريد. فزت بكل شيء في إنجلترا، باستثناء كأس الدرع الخيرية، لكن هذا لا يعني أني أنوي المغادرة، قلت دائماً أني أرغب بتجربة شيء جديد بعد إنجلترا، لكن هنالك أشياء قد تجعلني أبقى".

وسبق صاحب الـ 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة هذا الموسم أن تعرض لانتقادات من مدربه السابق أنتونيو كونتي تتعلق بتحركاته على أرض الملعب، وقد أكد هازارد أن المدير الفني الإيطالي ليس الوحيد الذي طالبه بالمزيد من العمل، بل جميع مدربيه، حيث قال: "لم أحبط فقط كونتي، بل أحبطت جميع المدربين الذين عملت معهم، ما زلت أحبط (المدرب الحالي ماوريتسيو) ساري حتى الآن.

"شعرت بإحباط مورينيو، هم يرون أني قادر على تسجيل المزيد من الأهداف والقيام بما هو أكثر، سأحبط أي مدرب جديد".