رسمياً: برشلونة يضم بواتينغ على سبيل الإعارة

بواتينغ إلى برشلونة

أعلن برشلونة رسمياً عن تعاقده مع كيفين برينس بواتينغ لاعب ساسوولو على سبيل الإعارة مع حق الشراء نهائياً الصيف القادم.

ويسعى البارسا منذ أسابيع لتعزيز صفوفه بعد رحيل مهاجمه منير الحدادي إلى إشبيلية.

وبعد ارتباطه بالعديد من الأسماء مثل ألفارو موراتا وكريستيان ستواني ولوكاس بيريز، ظهرت تقارير صباح اليوم تشير لاقترابه من ضم الدولي الغاني.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" قد أوضحت أن الصفقة تمت بالإعارة حتى نهاية الموسم مقابل مليوني يورو مع حق شراء اللاعب نهائياً خلال الصيف مقابل 8 ملايين يورو.

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وأشاد الموقع الرسمي للنادي الكتالوني بصاحب الـ 31 عاماً وخبراته الكبيرة التي اكتسبها في الدوريات الألماني والإنجليزي والإيطالي والإسباني، كما وصفه بأنه يُسجل الأهداف أينما كان.

كما شدد البارسا على قدرة بواتينغ اللعب في جميع مراكز الهجوم خاصة كمهاجم رقم 9، مذكراً الجماهير بأنه سجل هدفين في شباك فريقه الجديد حين كان يلعب لميلان.

وسبق لبواتينغ أن أدلى بتصريحات أبدى خلالها سعادته بالتواجد في كامب ناو متمنياً أن يسجل في شباك ريال مدريد خلال لقاء الكلاسيكو القادم.