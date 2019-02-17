أهداف مباراة إنتر وسامبدوريا 2-1 الدوري الإيطالي

ناينغولان يقود إنتر للفوز في ظل استبعاد القائد السابق ماورو إيكاردي

حقق إنتر انتصاره الأول على ملعبه سان سيرو خلال عام 2019، بعدما هزم سامبدوريا بنتيجة 2-1 ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

تأخرت الأهداف حتى الدقيقة 73 والتي شهدت تتويج النيراتزوري لجهده وحماسه بهدف التقدم عن طريق دانيلو دامبروزيو إثر متابعة ناجحة من عرضية إيفان بيريشيتش الممتازة، لكن الفريق لم يهنأ طويلاً بالهدف، إذ عادل مانولو غابياديني النتيجة للضيوف بعد 3 دقائق فقط.

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وبعد دقيقتين من هدف التعادل، استعاد إنتر تقدمه بتسديدة قوية من رادجيا ناينغولان احتاج الحكم للنقاش مع حكام تقنية الفيديو قبل أن يُقرر احتسابه.

ورفع هذا الفوز رصيد إنتر إلى 46 نقطة حافظ بها على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن ميلان صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز العاشر.