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ملخص مباراة كاشيما وبيرسيبوليس 2-0 ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

ملخص مباراة كاشيما وبيرسيبوليس 2-0 ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
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نشر 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 19:34 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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فريق كاشيما آنتلرز
فريق كاشيما آنتلرز

اقترب كاشيما آنتلرز الياباني بشكلٍ كبيرٍ من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني بهدفين نظيفين اليوم السبت، على ملعب إيباراكي في ذهاب نهائي البطولة.

جاء فوز كاشيما بنكهة برازيلية، حيث تقدم ليو سيلفا بهدفٍ في الدقيقة 58، وأضاف سيرجينيو الثاني في الدقيقة 70.

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وأكمل بيرسيبوليس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط سياماك نعمتي في الدقيقة الأخيرة نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب آزادي في العاشر من الشهر الجاري.

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