ملخص مباراة كاشيما وبيرسيبوليس 2-0 ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

اقترب كاشيما آنتلرز الياباني بشكلٍ كبيرٍ من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني بهدفين نظيفين اليوم السبت، على ملعب إيباراكي في ذهاب نهائي البطولة.

جاء فوز كاشيما بنكهة برازيلية، حيث تقدم ليو سيلفا بهدفٍ في الدقيقة 58، وأضاف سيرجينيو الثاني في الدقيقة 70.

ملخص مباراة فيورنتينا وروما 1-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 2-0 الدوري الإسباني

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ 1-1 الدوري الألماني

أهداف مباراة إنتر وجنوى 5-0 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد 1-2 الدوري الإنجليزي

وأكمل بيرسيبوليس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط سياماك نعمتي في الدقيقة الأخيرة نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب آزادي في العاشر من الشهر الجاري.