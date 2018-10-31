أهداف مباراة آرسنال وبلاكبول 2-1 كأس الرابطة الإنجليزية

سميث يحتفل بهدفه

نجح آرسنال في التأهل لربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد الفوز على ضيفه بلاكبول بنتيجة 2-1 في دور الـ 16.

وقرر المدرب أوناي إيمري منح العديد من عناصر الغانرز الأساسية قسطاً من الراحة، ليخوض الفريق اللقاء بتشكيلة معظمها من الاحتياطيين.

جاء هدف صاحب الضيافة الأول عن طريق ستيفان ليشتنشتاينر في الدقيقة 33، وأضاف إيميل سميث رو الثاني في الدقيقة 50.

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ووضع ماتيو غيندوزي فريق آرسنال في ورطة بعد طرده في الدقيقة 56، وهو ما استغله بلاكبول بإحراز التعادل بواسطة باودي أوكونر بعدها بعشر دقائق.

صاحب هدف بلاكبول رفض أن تمر المباراة دون أن يرد الجميل لغيندوزي، حيث تلقى هو الآخر البطاقة الحمراء المباشر في الدقيقة 84.

ومر ما تبقى من اللقاء بسلام على آرسنال رغم هجمات بلاكبول المكثفة لاقتناص التعادل، لينضم للمتأهلين إلى الدور القادم.