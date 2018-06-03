ملخص مباراة إسبانيا وسويسرا 1-1 الودية

لاعبو إسبانيا يحتفلون بهدف أودريوزولا

تعادل منتخب إسبانيا مع ضيفه السويسري بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب لا سيراميكا ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم منتصف الشهر الجاري.

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تقدم صاحب الأرض عن طريق ألفارو أودريوزولا في الدقيقة 29، إلا أن ريكاردو رودريغيز عادل للضيوف منتصف الشوط الثاني (62).

ورغم السيطرة الإسبانية على المجريات، إلا أن لاعبي الماتادور تسابقوا في إهدار الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.