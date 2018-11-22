غوارديولا: الدوري الإنجليزي جعلني مدرباً أفضل

بيب غوارديولا

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن تجربته الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز جعلته يتحسن على المستوى التدريبي وصنعت منه مديراً فنياً أفضل.

ويعتبر العام الحالي الثالث لغوارديولا على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي بعدما قاده الموسم الماضي للقب الدوري المحلي، كما أنه يتصدر حالياً طليعة الترتيب.

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وقال "بيب" لشبكة "سكاي" البريطانية: "أنا مدرب أفضل الآن مقارنة بما كنت عليه في ألمانيا، وبفارق كبير عما كنت عليه في برشلونة جراء تواجدي هنا.

"تعلمت كيفية التعامل مع بطولة هائلة رغم كل الظروف، فأنت تقوم بوظيفة يتابعك فيها الجميع حول العالم، هذا رائع".

يذكر أن سيتي يتطلع حالياً للفوز بدوري أبطال أوروبا المستعصي عليه لحد الآن.