سبورت: دي ليخت يتطلع للحاق بدي يونغ في برشلونة

ماتياس دي ليخت

تحدث الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام عن الشائعات التي تلاحقه مؤخراً، واقتراب انتقاله إلى يوفنتوس بناء على اتفاق مسبق بين اللاعب والنادي الإيطالي.

وأكد المدافع الشاب بأن هذه الشائعات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، مضيفاً أنه يراها يومياً في بعض الصحف، لكنها غير صحيحة، خصوصاً أنه لم يتصل أبدا بأي مسؤول في نادي يوفنتوس، ولا حتى مينو رايولا وكيل أعماله الحالي، فعل ذلك.

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وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن دي ليخت يطمح فقط للانتقال إلى برشلونة، واللحاق بصديقه المقرب فرينكي دي يونغ، الذي تعاقد معه النادي الكتالوني، وسيلعب رسمياً معه بداية من الموسم المقبل.

ويفكر دي ليخت أيضاً، في استكمال مسيرته في الدوري الإسباني، نظراً لتألق عدد كبير من اللاعبين الهولنديين في ملعب كامب ناو، ورغبته في تكرار تجربة أساطير أياكس الذين انتقلوا مباشرة من أمستردام إلى برشلونة مثل يوهان كرويف ومارك أوفرمارس وباتريك كلويفرت.