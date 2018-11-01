نيمار مهدد بالسجن بسبب صفقة انتقاله لبرشلونة

صورة أرشيفية لنيمار وبارتوميو

يواجه نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خطر السجن 6 أعوام بتهمة التحايل فيما يتعلق بصفقة انتقاله لبرشلونة عام 2013.

وانضم الدولي البرازيلي للبارسا حينها قادماً من سانتوس في صفقة قيمتها المعلنة 57 مليون يورو، إلا أن هنالك شبهات تحوم حول قيمتها الفعلية.

وقالت الوكالة الإسبانية أن صندوق الاستثمار البرازيلي "DIS" الذي حصل على جزء من قيمة الصفقة من برشلونة تقدم بطلب لاتهام نيمار بالتحايل وعدم الكشف عن القيمة الحقيقة لانتقاله.

وأوضحت أن المحكمة الجنائية الإسبانية تتولى القضية حالياً بوجود 3 قضاة بعد أن كانت تابعة للمحكمة الوطنية والتي تتولى القضايا التي لا تتجاوز فيها العقوبات 5 أعوام.

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وفي حال ثبوت التهمة الموجهة لنيمار، فإن العقوبة المتوقعة ستكون السجن لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أعوام، كما شمل الاتهام رئيسي برشلونة السابق والحالي ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

وطالب صندوق الاستثمار البرازيلي تغريم نادي برشلونة 195 مليون يورو بسبب الصفقة.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف النادي الكتالوني منضماً لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة بالتاريخ صيف العام الماضي.