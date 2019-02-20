ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس 2-0 دوري أبطال أوروبا

خيمينيز يحتفل بهدفه (يسار)

تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

شهد اللقاء عدة حالات مثيرة للجدل، إلا أن صاحب الضيافة نجح في تحقيق فوزٍ مستحق على غريمه الذي لم يرتق أداؤه للمستوى المطلوب.

قام ماتيا دي شيليو ظهير يوفي بعرقلة دييغو كوشتا على حدود منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء في البداية، لكن تقنية الفيديو المساعد أثبتت وقوع المخالفة خارج المنطقة ليحصل صاحب الضيافة على مخالفة.

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ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول أنتوان غريزمان في الدقيقة 53 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس فويتشيك تشيزني ببراعة إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 70 تسجيل البديل ألفارو موراتا هدفاً تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة لصالح جيورجيو كييليني مدافع البيانكونيري.

أخيراً، جاء أول الأهداف عن طريق خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 79 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليتابعها في الشباك.

وبعد 4 دقائق، أضاف دييغو جودين ثاني الأهداف من متابعة أخرى منحت فريق المدرب دييغو سيميوني فوزاً ثميناً قبل مواجهة الإياب على ملعب آليانز في 12 من الشهر القادم.