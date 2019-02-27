أهداف مباراة باريس سان جيرمان وديجون 3-0 كأس فرنسا

لاعبو الباريسي يحتفلون بهدف دي ماريا (الثاني من اليمين)

حقق باريس سان جيرمان فوزاً سهلاً على ضيفه ديجون بثلاثية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب بارك دو برانس ضمن ربع نهائي كأس فرنسا.

افتتح النجم آنخيل دي ماريا التسجيل في الدقيقة 8، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، حاول الضيوف العودة للقاء لكن آمالهم أحبطت بهدف ثالث أحرزه توماس مونييه في الدقيقة 77.

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بهذه النتيجة، حجز الباريسي مقعده في المربع الذهبي لكأس فرنسا.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي أيضاً برصيد 68 نقطة، بفارق 17 نقطة عن ليل أقرب ملاحقيه، كما أنه ما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا ويستعد لاستقبال مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 بعد فوزه ذهاباً خارج أرضه بهدفين دون رد.