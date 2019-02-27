ملخص مباراة لاتسيو وميلان 0-0 كأس إيطاليا

من مباراة الفريقين

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو وضيفه ميلان على ملعب أولمبيكو، وهي نتيجة مكررة من العام الماضي، بعد تعادلهما ذهاباً وإياباً بالنتيجة ذاتها في نفس المرحلة.

جاءت أفضل فرص الشوط الأول لتشيرو إيموبيلي مهاجم البيانكوتشيلسيتي الذي أهدرها بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن دون رقابة من أي مدافع.

وخرج فرانك كيسيه في الدقيقة 30 متأثراً بإصابته ليحل بدلاً منه هاكان تشالهانوغلو.

تواصل ضغط النسور، بتسديدتين من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وماركو بارولو، مرت كلتاهما بجوار القائم الأيمن، في الدقيقتين 37 و39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يرحل

مورينيو يتطلع لإحراز المزيد من الألقاب

التوتر يضرب صفوف ليفربول

توخيل: نيمار بحالة جيدة

رونالدو يدحض شائعات العودة لمانشستر يونايتد

في الشوط الثاني، استمر اختفاء لاعبي ميلان هجومياً وفشل لاعبو الوسط في تزويد كريشتوف بيونتيك بالتمريرات.

وكاد ميلينكوفيتش سافيتش أن يسجل، لكن تسديدته جاءت أرضية قوية في يد الحارس جيانلويجي دوناروما في الدقيقة 66.

وحاول خواكين كوريا تهديد مرمى الروسونيري بمهارة فردية، لكن دوناروما تصدى لتسديدته الأرضية بسهولة الدقيقة التالية.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء، كاد إيموبيلي أن يسجل هدف التقدم للاتسيو إثر انفراد تام بالحارس، لكن القائم الأيمن تصدى لكرته، قبل أن يرفع الحكم رايته معلناً التسلل.

وفي الدقيقة 89، ومن أخطر هجمات ميلان، هدد بيونتيك برأسية مرمى الحارس توماس ستراكوشا، بعد ركلة مزدوجة من فابيو بوريني، لكن كرة البولندي علت العارضة.

لينتهي اللقاء دون أهداف بين الفريقين بانتظار مواجهة الحسم على ملعب سان سيرو في الرابع والعشرين من أبريل المقبل.