هازارد يشيد بتألق هيغواين في الدوري الإنجليزي

غونزالو هيغواين

أشاد إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي بزميله المنضم حديثاً غونزالو هيغواين، بعدما أحرز الأرجنتيني هدفين في اللقاء الذي فاز فيه الفريق اللندني الفوز بنتيجة 5-0 على هادرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز السبت.

وانضم هيغواين إلى البلوز نهاية الشهر المنصرم على سبيل الإعارة قادماً من الدوري الإيطالي وقدم عرضاً رائعاً أمام هادرسفيلد.

وسجل كل من هيغواين وهازارد هدفين لكل منهما ليخرج النجم البلجيكي بعد المباراة ويقول: "كنا جميعنا بحاجة إلى ذلك، أدينا بشكل رائع، لذلك نحن سعداء بالنتيجة وبأسلوب لعبنا، خصوصاً بعد مباراة يوم الأربعاء التي خسرناها بشكل مفجع 4-0 أمام بورنموث".

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وتدرب هيغواين تحت قيادة ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي عندما كان في نابولي، وأحرز 38 هدفاً في موسمهما الأخير معاً في 2015-2016.

وأكد هازارد أنه استفاد من التمرن مع هيغواين، وأكد ثقته في نجاح الهداف الأرجنتيني في إنجلترا، وعلق: "لمدة 10 أيام، إنه مهاجم رائع ويستطيع الاستحواذ على الكرة ويستطيع اللعب من لمسة واحدة ويتحلى بالذكاء، في منطقة الجزاء لا يصدق ويستطيع تسجيل الكثير من الأهداف".

ويحل تشيلسي في المرحلة القادمة في ضيافة مانشستر سيتي، علماً بأنه حقق الفوز ذهاباً 2-0 في لقاء الدور الأول في ملعب ستامفورد بريدج.