هازارد يصل إلى 101 هدفاً مع تشيلسي

إيدين هازارد

تابع النجم إيدين هازارد ظهوره المميز في موسم 2018-2019 مع تشيلسي، وذلك بتسجيل هدفي الفوز في شباك واتفورد ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، ليصبح بذلك أكثر من سجل أهدافاً للبلوز في البطولة.

ورفع الدولي البلجيكي رصيده إلى 101 هدفاً مع تشيلسي في مختلف البطولات خلال 322 مباراة خاضها منذ انضمامه عام 2012 قادماً من ليل، ليدخل قائمة أفضل عشرة مسجلين في تاريخ النادي.

ويحتل هازارد حالياً المركز العاشر برصيد 101 هدف، وهو قادر على الوصول للمركز التاسع لو سجل سبعة أهداف أخرى هذا الموسم، وذلك لأن جورج هيلسدون سجل 108 أهداف.

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بينما يحتاج البلجيكي لتسجيل 63 هدفاً من أجل الوصول إلى رقم الهداف ديدييه دروغبا الذي سجل 164 هدفاً، وفرانك لامبارد الذي يتصدر الترتيب برصيد 211 هدفاً.

وسجل هازارد 70 هدفاً بقدمه اليمنى، و25 باليسرى، بينما سجل خمسة أهداف فقط برأسه، في حين جاءت أهدافه على الشكل التالي: 91 هدفاً من داخل منطقة الجزاء وتسعة أهداف من خارج المنطقة، كما سجل 23 هدفاً من نقطة الجزاء، وهدفاً واحداً فقط من ركلة حرة.