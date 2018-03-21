هل يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو؟

فريق برشلونة

يواجه برشلونة عدداً من المواجهات الصعبة خلال الشهر القتدم والذي يحتاج إلى تحقيق الفوز فيها لضمان حسم لقب الدوري الإسباني مبكراً.

ويتصدر البارسا ترتيب الليغا برصيد 75 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد بعد مرور 29 مرحلة.

ويمتلك النادي الكتالوني 5 مواجهات بعد فترة التوقف الدولي، من بينها مباراتان فقط على ملعبه أمام ليغانيس وفالنسيا، بينما يواجه 3 مباريات على ملاعب معقدة أمام إشبيلية وسيلتا فيغو وديبورتيفو لا كورونيا.

ولم ينتصر برشلونة على إشبيلية سوى مرة واحدة في آخر ثلاث مباريات على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، كما لم يحقق أي انتصار على سيلتا فيغو في أرضه منذ موسم 2014-2015، فيما خسر من لا كورونيا الموسم الماضي.

كما سيتم تأجيل مباراة لبرشلونة أمام فياريال بسبب مواجهة النادي الكتالوني لإشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا في 21 من الشهر القادم.

وفي حال انتصار برشلونة في مبارياته الخمس فلن يتمكن من حسم لقب الدوري الإسباني أيضاً إذا ما فاز أتلتيكو مدريد بمبارياته، والتي تعد أكثر سهولة باستثناء لقاء وحيد.

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وسيواجه الروخيبلانكوس كلاً من لا كورونيا وليفانتي وريال بيتيس على ملعبه، فيما سيلاقي ريال مدريد وريال سوسييداد وديبورتيفو آلافيس خارج أرضه.

ولو انتهى ديربي مدريد بتعادل أو خسارة أتلتيكو مدريد مع فوز برشلونة بجميع مبارياته فهذا يعني أن حسم اللقب سيكون قبل الكلاسيكو وبنهاية الشهر المقبل.

أما لو انتصر الفريقان بجميع المباريات المتبقية، فهذا يضيف للكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب كامب ناو مطلع مايو أهمية مضاعفة، إذ سيحتاج البارسا فيه للتعادل أو الفوز لحصد اللقب.

كما سيخوض برشلونة مباراتين أمام روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال شهر أبريل، وفي حال تأهله فإنّه سيلعب نصف النهائي في أول أسبوعين من مايو.