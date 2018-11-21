وكيله: وضع رافينيا في برشلونة يثير الجنون

رافينيا

تحدث مازينيو والد اللاعب رافينيا آلكانتارا ووكيل أعماله عن وضعية ابنه في برشلونة وإمكانية رحيله عن النادي الكتالوني.

وأعير البرازيلي إلى إنتر خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، لكن رفض إدارة النادي الإيطالي دفع مبلغ كبير لضمه بصورة نهائية أعاده مرة أخرى.

ويعد مازينيو أحد أهم لاعبي المنتخب البرازيلي سابقاً، وقد تحدث عن مستقبل نجله رفقة البارسا في حوار مع إذاعة إسبانية: "إنه أمر جنوني، رافينيا لا يفهم أي شيء، فقط المدير الفني (إيرنيستو فالفيردي) يعرف ما لديه وما يفتقده، الحقيقة هي أننا نريد رافينيا في وضعية تسمح له باللعب بشكل أساسي.

"علينا البحث عن مخرج، لأن الأمر معقد في برشلونة، إنه يتدرب لمدة عامين بقوة، ويريد أن يلعب 30 أو 40 مباراة في الموسم".

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وأردف عن مشاركته الموسم الحالي: "عندما يشارك في 3 مباريات على التوالي، ثم يخرج من القائمة، المدرب لديه في رأسه كيفية العمل، لكن نظراً لما قدمه رافينيا فهو لا يفهم ماذا يحدث.

"هذة كرة القدم، الأمر طبيعي، ونحن سعداء لتواجده في فريق كبير، لكن عليه المشاركة بشكل أكبر، هناك أندية مهتمة بالحصول على خدماته، وسنعمل مع النادي على بيعه".

وخاض رافينيا أول مباراة بشكل أساسي أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا بهدفين نظيفين.