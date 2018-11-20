ملخص مباراة البرازيل والكاميرون 1-0 الودية

ريتشارليسون يحتفل بهدفه

اختتم المنتخب البرازيلي مبارياته الودية في عام 2018 بالفوز على نظيره الكاميروني بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم كيه في إنجلترا وشهد حضور 30 ألف متفرجاً.

وكانت أول 8 دقائق كافية لخروج نيمار بسبب إصابة عضلية، بعد تسديدة جاءت بعيدة عن المرمى، ليخرج ويحل بدلاً منه لاعب إيفرتون ريتشارليسون.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل البديل نفسه هدف التقدم واللقاء الوحيد، من ركنية نفذها ويليا وضعها ريتشارليسون في شباك أونانا.

يذكر أن البرازيل ستستضيف في 2019 بطولة كوبا أميركا، بينما تستضيف الكاميرون كأس الأمم الإفريقية مطلع العام القادم.